İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na bozuk yol tepkisi

izmir'e giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'li belediyelerin yıllardır çözüm üretemediği yollar şikayet edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'ne yaptı.

Halde esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanları eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, tek tek ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi.

Bir kadının çay ikram ettiği Kılıçdaroğlu, maliyetlerin çok yüksek olduğunu söyleyen restoran sahibine, "Bir elin sesi var. İki elin sesi var beraber ve birlikte yapacağız." dedi.

"BELEDİYELERİMİZ GÜZEL ÇALIŞSIN"

Sebze satan esnaf Mehmet Ali Murat ise, Kılıçdaroğlu'na yolların bozuk olduğunu söyleyerek, "İzmir'e en iyi hizmet veren İhsan Alyanak'tı. Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın." dedi.