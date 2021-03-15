İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yollar asfaltlandı

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, İzmir ziyareti öncesi sadece Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yolların asfaltlandığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta bir dizi ziyarette bulunmak üzere İzmir'e gitmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanları ile birlikte esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, İzmirliler bozuk yolları şikayet etmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN GEÇECEĞİ YOLLARI ASFALTLADILAR

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinin ardından gündeme gelen bozuk yollar konusunda açıklamalarda bulundu.

Keseli, Karşıyaka Belediyesi'nin Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yolu asfaltlandığını, arka sokağı ise çamur ve çukurla bıraktığını söyledi.

İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na bozuk yol tepkisi VİDEO

KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NE TEPKİ

Keseli, "Kılıçdaroğlu'nun geçeceği sokağı birkaç gün önce asfaltlayan CHP, yalnızca bir arka sokaktaki çukurları ise görmezden gelmiştir. Karşıyaka'da Kılıçdaroğlu'na hizmet, vatandaşaysa nispet yapılmıştır." dedi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Keseli, "Göreve gelişinin üstünden 2 yıl geçmesine rağmen ilçenin ne sahil şeridinde ne de iç kesimlerinde çöp ve temizlik sorunlarının üstesinden gelmeyi başaramayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve yönetimi, yollarımızın kötü durumda oluşuna da kulak tıkamayı sürdürmektedir. Köstebek yuvasına dönen sokaklarımız, her yağmurda çamur içinde kalıyor, günden güne çukurlarımız artıyor. CHP belediyeciliği, hizmetsizlik ve borç yüküyle sarmalıyla birlikte Karşıyaka'da iflas etmiştir." şeklinde konuştu.







