İzmir'de 'Keser' suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı İzmir'de, 'Mahzen-9' operasyonları kapsamında 'Keser' olarak bilinen suç örgütünün lideri ile 4 üyesi, toplam 5 kişi gözaltına alındı.

DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye genelinde yapılan 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında, kentte faaliyet yürüten 'Keser' suç örgütünün liderinin de olduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Harekete geçen İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Torbalı ilçesindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı

Yapılan baskınlarda aralarında suç örgütü lideri Hasan Keser'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan, şüphelilerin 'ateşli silah kullanmak suretiyle kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokmak' gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)