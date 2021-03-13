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    İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı

    İzmir'de son günlerde tekrar yükselişe geçen vaka sayısı, kentin renk kodunu turuncudan kırmızıya yaklaştırdı.
    • DHA
    • 13.03.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 16:50
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    İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı

     

    Yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir'de son bir haftada vaka sayısı yükselmeye başladı.

    Vali Yavuz Selim Köşger'in vaka sayılarının yüzde 50'nin üzerinde arttığını bildirerek, "Turuncudan kırmızı koda geçmenin eşiğindeyiz" uyarısında bulunduğu kentte, sokağa çıkma kısıtlamasının olmamasını fırsat bilenler, cadde ve sahilleri doldurdu.

    MASKE VE SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

    Alsancak Kordon'da vakit geçirmeye gelenler sahil kıyısı ile çimlerde oturdu. Sosyal mesafeye uyulmadığı görülen kalabalık alanlarda bazıları maske de takmadı.

    Zabıta ekipleri, vatandaşları kurallara uyması yönünde anons yaparak, uyardı.

    İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarıları dikkate alınmadı VİDEO

    İzmir de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı #1

    İzmir de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı #2

    İzmir de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı #3

    İzmir de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı #4

    İzmir de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı #5

    İzmir de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı #6

    İzmir de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı #7

    İzmir de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı #8

    İzmir de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı #9

    İzmir de kırmızı alarm uyarıları dikkate alınmadı #10

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