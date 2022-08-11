İzmir'de kıyıya vuran lastik botta 47 göçmen bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Uzunada sahilinde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik botun kurtarıldığını duyuruldu.

Kaçak göçmenler ölüme terk edildi.

İzmir'de Sulatı Taarruz Timleri (SAT) tarafından Uzunada sahilinde kıyıya vuran bot tespit edildi.

47 göçmen kurtarıldı

Bunun üzerine harekete geçen SAT komandoları, içerisinde 47 kaçak göçmenin olduğu lastik botu kurtardı.

"Çocuk ve kadınların bulunduğu..."

Konuya ilişkin olarak açıklamaya yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’in Uzunada sahilinde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin 'Sualtı Taarruz Timleri' tarafından kurtarıldı." denildi.