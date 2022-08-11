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    İzmir'de kıyıya vuran lastik botta 47 göçmen bulundu

    Milli Savunma Bakanlığı, Uzunada sahilinde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik botun kurtarıldığını duyuruldu.
    • 11.08.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 15:05
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    İzmir'de kıyıya vuran lastik botta 47 göçmen bulundu

    Kaçak göçmenler ölüme terk edildi.

    İzmir'de Sulatı Taarruz Timleri (SAT) tarafından Uzunada sahilinde kıyıya vuran bot tespit edildi.

    47 göçmen kurtarıldı

    Bunun üzerine harekete geçen SAT komandoları, içerisinde 47 kaçak göçmenin olduğu lastik botu kurtardı.

    İzmir de kıyıya vuran lastik botta 47 göçmen bulundu #1

    "Çocuk ve kadınların bulunduğu..."

    Konuya ilişkin olarak açıklamaya yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şu ifadelere yer verdi:

    "İzmir’in Uzunada sahilinde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin 'Sualtı Taarruz Timleri' tarafından kurtarıldı." denildi.

    İzmir de kıyıya vuran lastik botta 47 göçmen bulundu #2

    İzmir de kıyıya vuran lastik botta 47 göçmen bulundu #3

    İzmir de kıyıya vuran lastik botta 47 göçmen bulundu #4


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