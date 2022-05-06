İzmir'de klasik otomobilini streç filmle koruyor

Klasik otomobil tutkunu Hasan Karadişoğlu, özel günlerde kullandığı 79 model orijinal aracını streç filmlere sararak koruyor.

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan klasik otomobil tutkunu Hasan Karadişoğlu, 79 model otomobiline gözü gibi bakıyor.

İHA'nıın haberine göre; Karadişoğlu, binmeye kıyamadığı otomobilini sadece bayramdan bayrama kullanırken, binmediği zamanlarda ise streç filmlere sararak koruyor.

Arabasını incelemek için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden pek çok kişinin geldiğini ifade eden Karadişoğlu, aracına gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi.

"İlerleyen zamanlarda değerini verene satabilirim"

Şuan aracını satmak gibi bir niyetinin olmadığını anlatan Hasan Karadişoğlu, ilerleyen zamanlarda değerini verene aracını satabileceğini söyledi.

Karadişoğlu, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çocukluktan gelen bir sevda. 79 senelerini canlandırmak, herkese bu nostaljiyi yaşatmak adına bu araca gözüm gibi bakıyorum. Toz olmasın, çizilmesin diye aracı binmediğim zamanlarda streç filme sarıyorum. Bayrama özel aracı çıkardık, bir iki tur attık. Bugüne kadar aracı satın almak için çok teklifte bulunan oldu. Tabi biz bugüne kadar hiç oralı olmadık. İlerleyen zamanlarda değerini verene aracımı satabiliriz."