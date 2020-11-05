İzmir'de konteyner kentin inşaatına başlandı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İzmir'de depremzedelerin geçici konaklayacağı konteyner kentin yapım çalışmasının başladığını duyurdu.

6.6 büyüklüğündeki depremi yaşayan İzmir'de yaralar sarılıyor.

114 kişinin can verdiği, binden fazla kişinin yaralandığı felaket sonrası evsiz kalanlar için hükümet kolları sıvadı.

Hasarlı binalar tek tek yıkılırken, yerlerine daha sağlam binalar yapılacağı, bunun da bir ay sonra başlayacağı duyuruldu.

BAKAN YARDIMCISI DUYURDU: 19 GÜN SONRA HAZIR

Bu süreç içerisinde çadırlarda yaşayan İzmirliler için konteyner kent yapılıyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları konteyner kentin yapım çalışması başladı. 19 gün sonra hazır inşallah." ifadelerini kullandı.