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İzmir'de kule vinç devrildi
Bornova'da bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrilirken ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
- 30.12.2022 - 18:41
- Güncelleme : 30.12.2022 - 18:52
İzmir’in Bornova ilçesinde 'facia' niteliğinde bir olay yaşandı.
İlçede, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi.
Yaşanan olayda, ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.
Ekipler olay yerine sevk edildi
İHA'nın haberine göre; bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İzmir'de kule vinç devrildi VİDEO