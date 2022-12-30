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    İzmir'de kule vinç devrildi

    Bornova'da bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrilirken ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
    • 30.12.2022 - 18:41
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 18:52
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    İzmir'de kule vinç devrildi

    İzmir’in Bornova ilçesinde 'facia' niteliğinde bir olay yaşandı.

    İlçede, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi.

    Yaşanan olayda, ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

    Ekipler olay yerine sevk edildi

    İHA'nın haberine göre; bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    İzmir'de kule vinç devrildi VİDEO


    İzmir de kule vinç devrildi #1

    İzmir de kule vinç devrildi #2

    İzmir de kule vinç devrildi #3

    İzmir de kule vinç devrildi #4

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