İzmir'de kurban pazarında arefe yoğunluğu Gaziemir ilçesindeki kurban pazarında arife günü satışlar sürerken, hayvanlarını bitiremeyen satıcıların umutlu bekleyişi sürüyor.

DHA

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerle satıcılar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı kurban pazarında satışlar arife gününde de devam ediyor.

Gaziemir ilçesindeki pazarda bazı kişiler, bayrama saatler kala ellerindeki hayvanları satışını bitirirken bazıları ise istedikleri satışları yapamadı.

Elindeki tüm hayvanları satan besicilerden Çetin Kılıç (46), "Ağrı'dan 36 hayvanımla geldim. Hepsi büyükbaş ve yayla hayvanıydı. Çok şükür, hepsini 25 günde sattık. Ancak pazarda genel olarak satışta arkadaşlarımızın istediği gibi gitmedi" dedi.

"200 hayvan getirmiştim ve 30 hayvanım kaldı"

Satışlardan memnun olduğunu belirten Şevket Baba ise "8 yıldır burada hayvan satışı yapıyorum. Kendi malım, yaylada yetiştirdim. 200 hayvan getirmiştim ve 30 hayvanım kaldı. Allah bereket versin ben memnunum. Bütün İzmir halkına helali hoş olsun. Kalan hayvanlarımı da bugün satarım" dedi.

Bu sene pazarda beklediklerini bulamadıklarını belirten İsmail Dayan ise şöyle konuştu:

"30 hayvanla geldim ama 5 tane satabildim. Müşteri hep ucuza satın almak istiyor ama biz ucuza mal etmiyoruz. Nasıl verelim? Adam koca danaya 60-70 bin lira para teklif ediyor. Bu sene kötü geçti."

Besici Yavuz Kozanlıoğlu, kurbanlık satışlarının umdukları gibi gitmediğini belirterek, "Umudumuz sürüyor. 160 hayvanla geldik. 95'i kaldı. Bugün ve yarın kalanları da satacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"Son günlere kalmasınlar"

135 kiloluk koçu da talibi çıkması halinde vereceklerini belirten Kozanlıoğlu, "4 yaşında damızlık bir hayvanımız. Normal bir koçtan oldukça büyük. Nasibi çıkarsa 16 -17 bin lira gibi bir rakama vereceğiz" diye konuştu.

İzmir'de 11 senedir kurbanlık sattığını belirten Ercan Özden (45) ise "Kurbanlık alacakları bekliyoruz. Son güne kalmasınlar" dedi.