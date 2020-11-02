İzmir'de kurtarma çalışmaları devam ederken umutlu bekleyiş sürüyor

İzmir'de içimizi yakan depremde bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan da tüm Türkiye'nin gözü gelecek yeni güzel haberlerde.

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için Türkiye, adeta tek yürek oldu.

Depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen binlerce ekip ve gönüllü, hem enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor, hem de depremden etkilenen vatandaşların dertlerine derman oluyor.

ÖNCE İNCİ, SONRA ELİF UMUTLARI ARTIRDI

Bölgede yaşanan can kayıpları arttıkça içimiz yanarken, İnci Okan isimli genç kız depremden 17 saat sonra çıkarılmış ve ekiplere büyük sevinç yaşatmıştı.

Bu sabah saatlerinde ise depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndan tüm ülkeyi bir nebze de olsa sevindiren bir haber daha geldi.

Enkazdan yaralı çıkarılan 3 yaşındaki Elif, herkese umut oldu.

Önce İnci sonra da Elif'in enkazdan saatler sonra çıkarılmış olması görevli ekipleri sevince boğarken, bölgede yakınlarının kurtarılmasını bekleyen diğer vatandaşlara da umut aşıladı.

Özellikle Rıza Bey ve Doğanlar Apartmanı'ndaki çalışmalar titizlikle sürüyor.

3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkazdan çıkarılma anı- İZLE

EKİPLER CANLA BAŞLA MÜCADELEYE 'DEVAM' DİYOR

Depremin olduğu andan bu yana gecesini gündüzüne katan arama kurtarma ekipleri, bir an olsun bile pes etmeden 'bir canlıya daha ulaşabiliriz' düşüncesiyle çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'de depremin yorulmayan kahramanları: Kurtarma ekipleri- İZLE

Enkaz altında kalan vatandaşların olduğu bölgelerde sesslik ortamı sağlanıp sesler dinlenirken, molozların arasından yeni müjdelerin gelmesi için bir yandan da dualar ediliyor.

Şu ana kadar 91 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Seferihisar merkezli depremde, 994 kişi de yaralandı.

TÜM TÜRKİYE'NİN GÖZÜ KULAĞI GELECEK YENİ GÜZEL HABERLERDE

Bir vatandaşımıza bile sağ ulaşma ihtimalinden bir an olsun vazgeçmeyen ekipler, ölü sayısının artmaması için ellerinden gelen ne varsa yapıyor.

Enkaz altında kalanlara ulaşmak için bir yandan mücadele edilirken bir yandan da bütün Türkiye kenetlenmiş bir şekilde gelecek güzel haberlere kilitlenmiş durumda...