ANKA

CHP'li belediyelerde vatandaşlara hizmet olarak görülen 'heykel belediyeciliği' bir türlü gözden düşmüyor.

Öyle ki CHP'li belediyeler, bu alanda birbirleriyle yarışıyor.

Düzenli olarak ya bir CHP'li il belediyesi ya da ilçe belediyesi tarafından heykel yaptırılıyor.

Son heykel örneği ise İzmir'den geldi.

YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Beydağ’ın kalbinde yer alan ve eski yapısıyla ilçenin sosyal ihtiyaçlarını karşılayamayan 2 Eylül Kurtuluş Parkı’nda yenileme çalışmalarını tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ile açılışını gerçekleştirdiği park, kısa sürede Beydağlıların yeni cazibe merkezi oldu.

Kullanılmayan süs havuzu ve beton alanlar kaldırıldı, engelli erişimine uygun yeni spor, oyun, yürüyüş alanları oluşturuldu, yeşil alan miktarı artırıldı.

ATATÜRK ANITI EKLENDİ

Beydağ’ın kurtuluşunu simgeleyen parka, kentin sembolü olacak bir de Atatürk anıtı eklendi.

Baştan sona yenilenerek hizmete açılan 2 Eylül Kurtuluş Parkı, kısa sürede Beydağlıların gözbebeği oldu.

BAŞTAN SONA YEPYENİ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 bin 320 metrekarelik parka modern, standartlara uygun basketbol ve futbol sahası kazandırdı.

Çocukların güvenli ve eğlenceli vakit geçirebilecekleri oyun alanları oluşturuldu.

Yeni yürüyüş yolları, yeni oturma alanları yapıldı. Gece kullanımını desteklemek amacıyla modern ve enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri eklendi.

Fen İşleri ekipleri, parkın zemininde gri taş döşemesi ve kiremit irmiği serimi gerçekleştirdi.

YEŞİL DOKUSU CANLANDIRILDI

Tarihi parkın doğal dokusu korunarak yeni bitkilerle estetik bir görünüm kazandırıldı.

Peyzaj çalışmaları kapsamında alana bin 200 bodur alev çalısı, bin gravilya, bin 700 teksanum, 2 manolya ağacı, 10 jakaranda ve 10 oya ağacı dikildi.

Bin 700 metrekarelik alana çim serimi yapıldı.

"BEYDAĞ’IN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Beydağ’ın kalbinde yer alan park, yenilenen yüzüyle çevresindeki okul ve konut alanlarına nefes aldırdı. Parkı bu haliyle çok sevdiklerini belirten öğretmen Şenay Bilgili, şu ifadeleri kullandı:

Burası daha önceden kırık, dökük ve kötü bir haldeydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olanaklarıyla burası iki haftada düzeldi. Arkada bir spor alanı yapıldı. Daha önceden yoktu. Atatürk heykelimiz, oyun bahçemiz ve çocuklar için spor alanları oluşturuldu. Buraya geldiğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum. O kadar güzel oldu ki herkes bayılıyor. Beydağ adına İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, Cemil Tugay’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Beydağ’ın çehresini değiştirdi. Çok teşekkürler sağ olsun.

"38 YILDIR HİÇBİR FARKLILIK YOKTU"

Beydağlı esnaf Seval Gülcü, şöyle devam etti:

Yıllardır parkta bir düzenleme yapılmamıştı. Bir havuz vardı onun dışında pek bir şey yoktu. Şu an çok güzel oldu. Canlılık geldi, daha yeşil oldu, çocukların oynayabileceği bir alan oldu. Çok memnunuz, çocuklar da çok mutlu oldu. Biz çocukları burada bırakıyor, çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Anneler, babalar da rahat ediyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok kısa sürede çok güzel bir iş çıkardılar.

"ATATÜRK HEYKELİ, YEŞİLLENDİRMELER ÇOK GÜZEL OLDU"

Parka sık sık geldiğini ve çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Mehmet Armağan Bozkurt, "Önceden burada küçük eski bir havuz vardı. Bu haliyle çok güzel olmuş. Biz genelde buradaki kafelerde vakit geçiriyoruz. Alan büyütülmüş. Futbol sahası, basketbol sahası var. Atatürk heykeli ve yeşillendirme çalışmaları ile parkımız çok güzel oldu" dedi.