İzmir'de kuruluşuna şahit olduğu Cumhuriyet'in 99'uncu yılına hazırlandı

Atatürk'ün Konya ziyareti sırasında 'Öğretmen ol' demesi üzerine hayatını öğretmenliğe adayan Sabiha Özer, Cumhuriyet'in 99'uncu yılında misafirlerini ağırlıyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde oğluyla yaşayan ve 1 Ekim'de 107 yaşına giren Sabiha Özer, ilanına tanıklık ettiği Cumhuriyet'in 99'uncu yıldönümü kutlayacak.

Büyük hazırlık içerisinde olan Özer, yaşına rağmen sağlıklı ve dinç yapısıyla konuklarını ağırlamya devam ediyor.

"Okuyup öğretmen ol"

AA'nın haberine göre, Atatürk'ün 1923'teki Konya ziyareti sırasında başını okşayarak, "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesi üzerine öğretmen olan Özer, o günleri 107'nci yaş gününde de sevdiklerine anlattı.