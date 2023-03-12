İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir genelinde bu gece yarısından sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Soğuk ve yağışlı hava İzmir'de etkisini gösteriyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İzmir genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Vatandaşların uyarıldığı açıklamada, ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.

"Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın İzmir il genelinde (Kiraz ve Beydağ hariç) kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80 km/saat) bekleniyor. Salı günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.