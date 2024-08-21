İzmir'de KUYU operasyonu! 15 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı, İzmir'de KUYU-19 operasyonunda, elebaşılığını Adnan Üstün'ün yaptığı organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Haber Merkezi

Türkiye'de suçla mücadele, emniyet güçlerinin kararlılığı ve özverisiyle aralıksız olarak devam ediyor.

Son zamanlarda, suç oranlarını azaltmak ve toplumsal güvenliği pekiştirmek amacıyla bir dizi operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, son operasyonun detaylarını sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurdu.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İzmir’de elebaşılığını Adnan Üstün’ün (Yurt Dışı Firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-19” operasyonu düzenlendi.



Operasyonda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;



Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.

OPERASYONUN DETAYLARI