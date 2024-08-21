Türkiye'de suçla mücadele, emniyet güçlerinin kararlılığı ve özverisiyle aralıksız olarak devam ediyor.
Son zamanlarda, suç oranlarını azaltmak ve toplumsal güvenliği pekiştirmek amacıyla bir dizi operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı, son operasyonun detaylarını sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurdu.
15 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
İzmir’de elebaşılığını Adnan Üstün’ün (Yurt Dışı Firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-19” operasyonu düzenlendi.
Operasyonda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.
OPERASYONUN DETAYLARI
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir’de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
- Kasten Öldürme ve
- Kasten Öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyon sonucu;
- Ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış