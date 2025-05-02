Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İzmir'de bir lisede, ilginç anlar kayda alındı.

Henüz ismi öğrenilemeyen lisede son sınıf öğrencileri, mezuniyet öncesi bir video hazırlamak istedi.

Videonun konusu "Godfather" olarak belirlenirken, öğrencilerin kıyafetleri ve tavırları dikkat çekti.

LİSELİ GENÇLER SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ: ÇAĞDAŞ MI DEĞİL Mİ

Kızların yaşlarından büyük gösterecek şekilde makyaj yapmaları ve kıyafetleri, erkeklerin de aynı şekilde tavırları, sosyal medyada tepki çekti.

Bazıları "İzmir çağdaştır, çağdaş bir eğitim modeli bu. Görüntülerde ne var?" derken, bazıları ise liseli gençlerin çektikleri videoyu yaşlarına uygun olmadığı için doğru bulmadı.

VİDEO OKULDA ÇEKİLDİ

Diğer bir dikkat çeken detay ise videonun okulda, sınıfta çekilmesi oldu.