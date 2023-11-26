İzmir'de lüks villalar suya gömüldü: 75 milyonluk evler yağmur sularında kayboldu Yıllardır altyapı sorunlarıyla mücadele edilen İzmir'de kent merkezini etkisini alan sağanak yağışlar sonrası 75 milyon liraya satılan lüks villaların bulunduğu siteler sular altında kaldı.

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ensonhaber.com

İzmirlinin çilesi bitmek bilmiyor...

Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'de altyapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Bu durum, CHP'ye olan desteğiyle bilinen partilileri ve vatandaşları bile çileden çıkardı.

İzmir'in kaynağı altyapıya aktarılmıyor

Ancak tüm bunlara rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer altyapı hizmetleri yerine kaynakları daha farklı alanlarda kullanmayı tercih ediyor.

Bu çilenin son örneği ise dün gece yaşandı.

Her yağmurda hayat felç oluyor

Havaların soğumasıyla birlikte yurt genelinde fırtına ve sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Her yağmur sonrası altyapı sorunu yaşayan İzmir'de de hayat gece saatlerinden itibaren felç oldu.

İzmir'de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı.

Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla dolarken, cadde ve sokaklar da sular altında kaldı.

75 milyon liralık siteler yüzer hale geldi

75 milyon liraya satılan ve İzmir'in en ünlü villa sitelerinin bulunduğu alanlar resmen göle döndü.

Araçlarını kurtarmaya çalıştılar

Çevredeki sitelerin görevlileri siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok vatandaş, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaptı.