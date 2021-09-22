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    İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

    İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 17:44
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    İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

    İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yelki Bayraktepe mevkisinde yangın meydana geldi.

    MÜDAHALE EDİLİYOR

    Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ile havadan; 11 arazöz ile karadan müdahale ediyor.

    RÜZGAR ZORLAŞTIRIYOR

    Rüzgar nedeniyle alevlerin genişlemesi ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

    İzmir de makilik alanda yangın çıktı #1

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    İzmir de makilik alanda yangın çıktı #3

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