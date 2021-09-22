İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yelki Bayraktepe mevkisinde yangın meydana geldi.

MÜDAHALE EDİLİYOR

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ile havadan; 11 arazöz ile karadan müdahale ediyor.

RÜZGAR ZORLAŞTIRIYOR

Rüzgar nedeniyle alevlerin genişlemesi ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.