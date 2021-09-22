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- İzmir'de makilik alanda yangın çıktı
İzmir'de makilik alanda yangın çıktı
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
- İHA
- 22.09.2021 - 17:43
- Güncelleme : 22.09.2021 - 17:44
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yelki Bayraktepe mevkisinde yangın meydana geldi.
MÜDAHALE EDİLİYOR
Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ile havadan; 11 arazöz ile karadan müdahale ediyor.
RÜZGAR ZORLAŞTIRIYOR
Rüzgar nedeniyle alevlerin genişlemesi ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.