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    İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale

    İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • 25.07.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:16
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    İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale

    İzmir'de yangın, saat 14.30 sıralarında Belkahve mevkiinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.

    Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter ile havadan, 9 arazöz ile karadan müdahale ederken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

    Çalışmalar sürüyor

    DHA'nın aktardığına göre yerleşim bölgelerine yakın olan alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

    İzmir de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale #1

    İzmir de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale #2

    İzmir de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale #3

    İzmir de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale #4


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