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- İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale
İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale
İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
- 25.07.2022 - 15:14
- Güncelleme : 25.07.2022 - 15:16
İzmir'de yangın, saat 14.30 sıralarında Belkahve mevkiinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter ile havadan, 9 arazöz ile karadan müdahale ederken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Çalışmalar sürüyor
DHA'nın aktardığına göre yerleşim bölgelerine yakın olan alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.