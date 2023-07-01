İzmir'de Mavi Bayraklı Plaja lağım suyu karıştı: Burada dışkıları gördük İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan mavi bayraklı Tekke Halk Plajı'na lağım suyunun akmasına yerli ve yabancı tatilciler tepki gösterdi.

İHA

Yaz tatili ve Kurban Bayramı'nın birleşmesiyle tüm Türkiye rahat bir nefes oldu.

9 günlük tatilde bir grup vatandaş sevdikleriyle vakit geçirirken bir grup ise tatil bölgelerinde tatilini değerlendirdi.

Onlarca güzelliği kendi bünyesinde bulunduran sahil ve plajlar da milyonlarca turist ağırladı.

Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini ziyaret etmeyi tercih eden vatandaşların ilk durağı ise Ege oldu.

İzmir'de 68 tane Mavi Bayraklı Plaj var

İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 551'e yükseldi.

Mavi Bayraklı Plajlara sahip İzmir ise yerli ve yabancı turistlerin uğrak adresi.

Bu kapsamda İzmir’de 63 Mavi Bayraklı Plaj bulunuyor.

Plaj suyuna lağım karıştı

Türkiye'nin gözde tatil bölgelerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde ise skandal bir olaya sahne oldu.

Berraklığı ve temizliği ile mavi bayraklı plaj olarak bilinen Tekke Halk Plajı'na lağım suyu aktığı görüldü.

Çeşme Belediyesine ait giderlerden denize karışan lağım suları, tatilcilerin de tepkisine neden oldu.

"Burada dışkıları gördük"

Lağım suyu nedeniyle yoğun koku da yaşanırken, turistler "Burada dışkıları gördük. Bu yağmur suyu değil, lağım suyu" diyerek tepkilerini dile getirdi.