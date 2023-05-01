İzmir'de Meral Akşener konuşurken HDP flaması sallandı İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapılan mitingde sahneye çıkan Meral Akşener, HDP flamasıyla karşılandı.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kalesi İzmir'de seçim mitingi yaptı.

Türk bayraklarıyla mitinge gelenlerin arasında HDP'liler de yer aldı.

Altılı masa liderlerinin kürsüye çıkarak konuşma yaptığı mitingde bayraklar dalgalandırıldı.

"HDP ile yan yana olmayacağız" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşiyle kürsüye çıktığı anlarda ise kameralara yansıyan bir görüntü dikkat çekti.

HDP'nin flaması, Akşener'in tam karşısında sallandı.

Karşısında salladılar

Kandil'in partisi tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen desteğe sesini çıkarmayan Akşener, HDP flamasına karşı konuşma yaptı.

Milliyetçiliğiyle övünen Akşener'in oy için bu duruma sessiz kalması büyük tepki topladı.