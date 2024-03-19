İzmir'de metro arızalanınca ortalık karıştı: Kavga çıktı, kapıları tekmelediler İzmir Metrosu'nda sabah saatlerinde yaşanan teknik bir nedenden dolayı seferler gecikmeli olarak devam etti. Duruma isyan eden bazı vatandaşlar metro kapısını tekmeleyip makinisti dövmeye kalkıştı.

İHA

CHP yönetimindeki büyükşehirlerde bitmeyen sorunlardan biri de ulaşımda yaşanan aksaklıklar.

Öyle ki vatandaşlar yerin üstünde trafik çilesiyle boğuşurken yerin altında da aksayan, bozulan metrolarla uğraşıyor.

Son olarak İstanbul'da görmeye alışık olduğumuz metro arızalanmaları bu kez de İzmir'de yaşandı.

Metronun bozulması İzmirlileri çileden çıkarttı

İzmir Metrosu'nda seferlerde yaşanan gecikme nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

Ulaşımda aksamalar meydana gelirken, istasyonda yoğunluk oluşturan vatandaşlar isyan etti.

'Bir işiniz de düzgün olsun belediye olarak'

Kameraya yansıyan görüntülerde, 'Bir işiniz de düzgün olsun belediye olarak be, bir işiniz de düzgün olsun', 'Gelin de oy isteyin ondan sonra' gibi ifadeler dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar ise metro kapısını tekmelerken, ‘bilerek hareket etmediğini’ sandıkları makinisti dövmeye kalkıştı.

Kavga çıktı: Bazı vatandaşlar metro kapısını tekmeledi

Metro kapısını tekmelenmesi, makiniste gösterilen tepki, istasyonda oluşan yoğunluk ve Konak İstasyonu’nda iki kişi arasında yaşanan kavga ise vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Öte yandan, İzmir Metro'dan yapılan açıklamada, "İzmir Metrosu'nda teknik bir nedenden dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)