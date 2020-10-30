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    İzmir'de milyonluk dairelerin satıldığı rezidansta büyük hasar

    İzmir'de milyonluk dairelerin satıldığı rezidansta büyük hasar

    İzmir'de meydana gelen depremde eski binaların yanı sıra yeni yapılan milyonluk daireler de hasar gördü.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 19:25
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    İzmir'deki korkunç depremin ardından ortaya çıkan tablo, görenleri şaşkına çevirdi.

    Eski binaların yanı sıra depreme dayanıklı olduğu söylenerek milyonlarca liraya satılan evler, büyük hasar gördü. Deprem sonrasında binanın içine giren vatandaşlar, korkulu bir şekilde milyonluk dairelerin ne hale geldiğini saniye saniye kaydetti.

    Görüntülerde, bir kadının bu binada bir daha asla yaşayamayacağını söylediği duyuluyor.

    İzmir'de milyonluk dairelerin satıldığı rezidansta büyük hasar VİDEO

    İzmir de milyonluk dairelerin satıldığı rezidansta büyük hasar #1

    İzmir de milyonluk dairelerin satıldığı rezidansta büyük hasar #2

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