İzmir'de milyonluk yasa dışı bahis operasyonu

İHA

Güvenlik güçlerinin siber suçlarla mücadelesi sürüyor.

Sosyal medya üzerinde yasa dışı bahis oynayan ve reklamını yapan isimler için düğmeye basıldı.

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini yasa dışı bahis oynamaya teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale ve suç unsurlarına el konuldu.

Gözaltına alınan 14 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.