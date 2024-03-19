İzmir'de MİT destekli terör operasyonu: 5 PKK'lı yakalandı İzmir'de jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik MİT destekli şafak operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yurt içinde teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne üye olmak ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 Suriye uyruklu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

5 kişi gözaltına alındı

Şüphelileri yakalamaya yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyon için sabah saatlerinde düğmeye bastı.

Sabah 07.15'te il genelinde belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 5 hedef şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan 5 Suriye uyruklu şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)