Cuma gecesi İzmir'in Bornova ilçesi Bornova Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen acı olayda, İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 yıllık polis memuru Yunus Aydın yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Bunun üzerine motosikletten düşen Aydın ve arkasındaki eşi Mihriban Aydın, yaralandı.
4 AY ÖNCE DÜNYAEVİNE GİREN YUNUS AYDIN'DAN ACI HABER
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yunus Aydın ile eşi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yunus Aydın kurtarılamazken, eşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan edinilen bilgilerde, Aydın'ın 4 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Yunus Aydın için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören yapıldı.
Aydın'ın cenazesi memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderildi.
Aydın'ın bayrağa sarılı cenazesi polis mangası eşliğinde İnegöl'ün kırsal Turgutalp Mahallesi'ne getirildi.
BURSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Genç polisin cenazesi, Turgutalp Köyü Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Yaralı eşi de ambulansla cenaze alanına getirildi.
Yunus Aydın ile Mihriban Aydın'ın, 4 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.
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