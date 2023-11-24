İzmir'de motosikletinde uyuşturucu bulunan fenomen tutuklandı Tehlikeli videolar çekip sosyal medyada paylaşan fenomen olan ünlü YouTuber, İstanbul'dan İzmir'e motosikletiyle uyuşturucu taşırken yakalandı. Gözaltına alınan fenomen ve iki arkadaşı, cezaevine gönderildi.

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İHA

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomeni O.M.'nin kullandığı yarış motosikletinin ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları bir aracın, uyuşturucu taşıdığını ve İzmir'e doğru geldiklerini tespit etti.

Uyuşturucu bulundu

Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan yarış motosikleti ve araçta arama yapan polis ekipleri tarafından, 550 gram metamfetamin, 750 adet ecstasy, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Tutuklandılar

Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.M. ve diğer 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Video platformu YouTube'a attığı tehlikeli motosiklet sürüşü videolarıyla tanınan O.M., içeriklerinde süratli motosiklet kullanma, polise yakalanmamak için plakasına katlanır düzenek yaptırmakla da izleyicilerin tepkisini çekmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)