Mülteciler için yapılan okula tepki gösteren İzmirli kadınlar, mülteciler yüzünden artık şort giyemeyeceklerini belirtip, duruma isyan etti.

İzmir'de gündem mülteciler...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), İzmir Karşıyaka'da AB fonuyla mülteciler için yaptırdığı okul büyük tepki çekti.

Okulun yapılacağı arsanın önünde toplanan İzmirli kadınlar da, mahallelerinde mülteci görmek istemediklerini belirtip eylem yaptı.

Eylem için alanda bulunan bir kadın da mülteciler yüzünden İzmir'de şortla dolaşamayacaklarını söyleyip, okulun yapımına tepki gösterdi.

"BİZ İZMİRLİLER OLARAK RAHAT GEZİYORUZ"

Sözcü gazetesinin kameralarına konuşan İzmirli kadın, “Bir de şimdi bunlar gelecek, yatılı okul olacak. Ondan sonra biz kız çocuklarımız ile buradan, bu sokaktan nasıl geçeceğiz? Biz İzmirli olarak rahat geziyoruz, güvenli bir şekilde geziyoruz. Kimse kimseye sarkıntılık etmiyor. Özellikle Karşıyaka, Bostanlı nezih bir semt.

"NASIL ŞORT GİYECEĞİM"

Gelip en nezih semtin ortasına yatılı bir Afgan ya da Suriyeli lisesi yapılıyor. Benim kız çocuğum var. Ben şimdi kız çocuğumu nasıl salacağım buradan. Ben şortla geziyorum. Ben nasıl gezeceğim şortla?" ifadelerini kullandı.

İzmir'de mültecilere karşı olan kadınlardan eylem VİDEO