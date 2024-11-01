Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türkiye 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ülkemizin 101'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları yapılırken İzmir'deki bir okulda ilginç görüntüler vardı.

Buca ilçesindeki bir okulda ilkokul çocuklarının kutlamalar çerçevesinde tertip ettikleri bir gösteride kullanılan şarkı tepki çekti.

ÇOCUKLARI KÜFÜRLÜ ŞARKI İLE DANS ETTİRDİLER

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çocukların, Alizade isimli popüler kültür ünlüsü bir şarkıcının Anormal adlı müstehcen sözler içeren şarkısı eşliğinde dans ettikleri görüldü.

Çocukların "Rich bitch(zengin or*sp*), iyi benim keyfim. Big dick(büyük pen*s), o benim pen*sim." sözleri bulunan şarkıyla dans ettikleri görüntüler, soruşturmaya konu oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Millî Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisinde kullanılan şarkıda uygun olmayan sözlerin bulunduğuna dair haberlerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.