İzmir’de nefes borusuna yemek kaçan genç kız, yaşamını yitirdi

DHA
İzmir’in Torbalı ilçesi Özbey Mahallesi’nde yaşayan Sudenaz Özbek, dün kaldığı bakımevinde kahvaltı yaparken nefes borusuna büyük bir lokma kaçtı.
Özbek'e ilk müdahaleyi bakımevindeki görevliler yaptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Sudenaz Özbek, adrese gelen ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedaviye alınan Özbek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sudenaz Özbek'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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