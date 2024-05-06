İzmir'de Karşıyaka Belediyesi bünyesinde bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda yaşanan bir olay tepki topladı.
Törende ailelerden biri, nikah öncesi dua etmek istedi.
Törene katılan şahitlerden birisi, "Nikah töreni başlamadan önce hocamız kısa bir duada bulunacak." dedi.
Nikah töreninde dua edilmek istendi
Nikah şahidinin ifadesinin ardından dua edilmeye başlandı.
Ancak o anlarda nikah memuru, araya girerek "Beyefendi, bir saniye" diyerek duayı böldü.
Nikah memuru duayı böldü: Burada izin vermiyoruz
Yerinden kalkarak dua okuyan kişinin yanına gelen nikah memuru, "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Burası remi daire, evde yapabilirsiniz. Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yaparsınız." dedi.
Daha sonra nikah memuru, dua okuyan kişinin elinden mikrofonu alarak yerine oturdu.
Müzik açıldı
Şahıs duaya mikrofonsuz devam etti. O anlarda bir de müzik açıldı.
Dua edilmesinin engellenmek istendiği o anlar, nikah törenine katılan vatandaşların kamerasına böyle yansıdı.
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