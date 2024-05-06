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İzmir'de nikah memuru dua edilmesinden rahatsız oldu

İzmir'de nikah memuru dua edilmesinden rahatsız oldu İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir nikah sarayında dua edilmek istendi. Nikah memuru dua edilmesine izin vermeyerek önce mikrofonu dua okuyan kişinin elinden aldı üstüne bir de müzik açıldı. O anlar böyle görüntülendi.