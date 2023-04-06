İzmir'de nisan ayında dolu yağdı! Kent bembeyaz oldu Kenttin Çeşme ve Karşıyaka ilçelerinde yağışların ardından dolu etkisini gösterdi. Sokak, cadde ve sahiller beyaz örtüyle kaplandı.

DHA

İzmir'de nisan ayında her yer bembeyaz oldu...

Geçen günlerde sağanak yağışın etkisini gösterdiği kentte yağışın ardından su taşkınları yaşanmıştı.

Kentin birçok noktasında yağan yağışlar ardından hayat durma noktasında geldi.

Yaşanan manzaralar ise İzmir için sırandanlaştı.

Dolu yağdı

Bu sefer de İzmir'de dolu etkisini gösterdi.

Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağdı.

Kent bembeyaz oldu

Fındık büyüklüğünde yağan doluyla Şifne, Reisdere ve Yalı mahalleleri beyaza büründü.

Kısa süreli dolu Karşıyaka ilçesinde de görüldü.

Yine su doldu

Öte yandan kenti bazı noktalarında sokak ve caddeler, yağışlar nedeniyle suyla doldu.

"Burada böyle bir şeyi görmek beni inanılmaz şaşırttı"

İlçeye tatil için gelen Berna Cengiz, Ilıca'da sabah gördüğü manzara karşısında çok şaşkın olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

Ben aslında Karadenizliyim. Normal şartlarda Karadeniz'de böyle şeyleri görürüz bu aylarda. Burada böyle bir şeyi görmek beni inanılmaz şaşırttı. Şu an şoktayım. Büyük ihtimal biz de bir iklim krizi yaşıyoruz.

"İklim değişikliği ile alakalı olabileceğini düşünüyorum"

İlçe sakinlerinden Niyazi Turhan ise şunları söyledi:

37 yıllık İzmirliyim, ilk defa böyle bir şey görüyorum İzmir'de, merak edip geldim buraya, inanılmaz, şoktayım. İklim değişikliği ile alakalı olabileceğini düşünüyorum. Çok farklı bir ortam. 'Kar yağdı' dediler o yüzden geldim.

"İklim krizi kapımızda değil hayatımızda"

Bahçesindeki dolu yığınlarını temizleyen Aydın Kayserilioğlu, ilk kez bu kadar dolu yağdığını gördüğünü söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çeşme'nin Germiyan, Ildırı, Ilıca bölgesinde fırtına ve dolunun etkili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: