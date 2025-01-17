İzmir'de öğretmen okulda şampanya patlattı: Veliler tepki gösterdi

İzmir'de skandal görüntüler...
Öğrencilerin mezuniyetinde yapılanlar aylar sonra ortaya çıktı.
EĞLENCE DÜZENLEDİLER
Bornova ilçesinde yer alan Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda geçtiğimiz haziran ayında mezuniyet kutlaması için öğretmenler, okul bahçesinde eğlence düzenledi.
OKUL BAHÇESİNDE ŞAMPANYALI KUTLAMA
Öğretmenlerin okul bahçesinde müzik eşliğindeki kutlamada Beden Eğitimi öğretmeni olduğu iddia edilen bir kişi şampanya patladı.
KAMERALARLA KAYDETTİLER
Eğlence, ortamda bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
VELİLER TEPKİLİ
Okul bahçesinde şampanya patlatılması ve eğlencede alkollü içeceklerin yer alması, veliler tarafından tepkiyle karşılandı.
GÜNDEM OLDU
Aylar sonra ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.
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