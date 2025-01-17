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İzmir'de öğretmen okulda şampanya patlattı: Veliler tepki gösterdi

İzmir'de öğretmen okulda şampanya patlattı: Veliler tepki gösterdi Geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen mezuniyet kutlamasında Beden Eğitimi öğretmeni olduğu iddia edilen bir kişi okul bahçesinde şampanya patlattı. Okuldaki alkollü eğlence görüntüleri veliler tarafından tepkiyle karşılandı.