İzmir'de öğretmen okulda şampanya patlattı: Veliler tepki gösterdi
İHA

İzmir'de skandal görüntüler...

Öğrencilerin mezuniyetinde yapılanlar aylar sonra ortaya çıktı.

EĞLENCE DÜZENLEDİLER

Bornova ilçesinde yer alan Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda geçtiğimiz haziran ayında mezuniyet kutlaması için öğretmenler, okul bahçesinde eğlence düzenledi.

OKUL BAHÇESİNDE ŞAMPANYALI KUTLAMA

Öğretmenlerin okul bahçesinde müzik eşliğindeki kutlamada Beden Eğitimi öğretmeni olduğu iddia edilen bir kişi şampanya patladı.

KAMERALARLA KAYDETTİLER

Eğlence, ortamda bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

VELİLER TEPKİLİ

Okul bahçesinde şampanya patlatılması ve eğlencede alkollü içeceklerin yer alması, veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

GÜNDEM OLDU

Aylar sonra ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor