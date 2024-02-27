İzmir'de okulda öğretmene saygısızlık: Dans edip, video çektiler Bir lisede yaşanan olayda ders anlatmaya çalışan öğretmenin karşısına iki öğrenci bağırarak dans etmeye başladı. Bu anları kaydeden öğrenciler daha sonra videoyu TikTok hesaplarında paylaştı.

ensonhaber.com

Sosyal paylaşım platformlarından olan TikTok, Türk örf ve adetlerine karşı tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Geçmiş yıllarda öğrenciler öğretmenlere teslim edilirken, "Eti senin, kemiği benim" denilirdi.

Bu sözün altında yatan öğretmene olan güven ve teslimiyetti.

Öğrenciler, öğretmenleri yok saymaya başladı

Türk toplumunda öğretmenin yeri ayrıyken, günümüzde sosyal medyanın süreklediği noktada öğrencilerin yok saydığı bir öğretmen profili ortaya çıktı.

Öğrencilerin öğretmenlerine yaptığı saygısızlığa bir yenisi daha eklendi.

Öğretmenin karşısında bağırarak dans ettiler

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir meslek lisesinde iki öğrenci ders vermeye çalışan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin karşısında bağırarak dans etmeye başladı.

Video çekip, TikTok'ta paylaştılar

Öğretmenin tedirgin bakışlarına karşılık öğrenciler yaptıkları dansla TikTok videosu çekti.

Öğrenciler daha sonra çektikleri saygısız videoyu TikTok hesaplarında paylaştı.

Benzer videolar akıllara geldi

Sosyal medyanın gençler üzerinde tehlikeleri bir kez daha ortaya çıkarken TikTok platformunda daha önce yayınlanan benzer videolar akıllara geldi.

Geçtiğimiz yıllarda Ankara’nın Sincan ilçesinde yer alan bir özel okulda yaklaşık 35 yıllık eğitimci olan İngilizce öğretmeni Eyup Sağlık, ders esnasında bir öğrencisinin ayağa kalkarak kendine yönelik hareketleri sonrasında ne yapacağını şaşırdı.

Başka bir öğrenci tarafından çekilen bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.