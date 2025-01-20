İzmir'deki skandal görüntüler Türkiye gündemine oturdu...

Bornova ilçesinde bulunan bir devlet okulunda öğrencilerin mezuniyet töreninde yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı.

OKUL BAHÇESİNDE ŞAMPANYA PATLATTI

Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'ndaki mezuniyet törenine ait görüntülerde, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı anlar kaydedildi.

Görüntüler, törende bulunan kişiler tarafından anbean kayda alındı.

VELİLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Görüntülerin aylar sonra ortaya çıkmasıyla veliler duruma tepki gösterdi.

YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Okuldaki tepki çeken görüntülerin ardından yeni bir video ortaya çıktı.

Görüntüde öğretmenlerin okul içerisinde dans ederek şampanya içtikleri görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, gündem olan görüntüler sonrası harekete geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler hakkında soruşturma başlattı.

KARAR BELLİ OLDU

Bugün ise okulda şampanya patlatan öğretmenler hakkında resmi karar çıktı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bahse konu öğretmenlerin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.