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İzmir'de orman yangını çıktı
Kiraz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
- DHA
- 30.07.2021 - 15:22
- Güncelleme : 30.07.2021 - 15:42
Türkiye'de son zamanlarda çıkan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.
İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Mersinlidere ve Olgunlar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Saat 14.00 sıralarında çıkan yangını görenler, ekiplere haber verdi. İhbar alan ekipler, bölgeye hareket etti.
Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.