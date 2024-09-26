DHA

İzmir'de başladı.

Kemalpaşa'nın kırsal Yenikurudere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale 12 dakika içinde yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, sarp arazideki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Yusuf Balıkçı
Editör