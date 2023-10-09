İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor Bayındır ilçesinde bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Türkiye, yaz ayları boyunca orman yangınlarıyla mücadele etti. Yurdun dört bir yanından yükselen dumanlar, yürekleri ağza getirdi. Kimi yangınlar günlerce söndürülemezken, kimisi ise saatler içinde kontrol altına alındı. İzmir'den dumanlar yükseldi Sonbahar mevsimine girilmesiyle bir yangın haberi daha geldi. Bu kez olayın adresi İzmir. Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler seferber oldu Kızılcaova Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 5 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)