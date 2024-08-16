İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Karatepe bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen etkisini sürdürüyor.
Sabah saatlerinde yakın bir noktada ikinci bir yangın daha çıkarken, itfaiye ve orman ekipleri alevlerle mücadeleye devam ediyor.
Yangının etkisini artırarak yerleşim yerlerine ulaşması sonucu İzmir'de 16 ev tamamen yanarken, 87 ev tahliye edildi.
Ayrıca 44 iş yeri de boşaltıldı. Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.
YANGIN BİR APARTMANIN ÇATISINA SIÇRADI
Zübeyde Hanım mahallesinde de bir sitede bulunan 10 katlı apartmanın çatısına kıvılcımlar sıçradı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle birlikte yangın kısa sürede söndürüldü.
APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Öte yandan apartman sakinlerinin ise tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen vatandaşlar da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.
Bölgedeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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