İzmir’de orman yangını kabusu: Alevler binaları sardı İzmir'de başlayan orman yangını, hızla büyüyerek binalara sıçradı. Bir binanın çatısı tamamen alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, yangının çevredeki diğer evlere yayılma riskine karşı önlemler alındı.

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Haber Merkezi

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Karatepe bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde yakın bir noktada ikinci bir yangın daha çıkarken, itfaiye ve orman ekipleri alevlerle mücadeleye devam ediyor.

Yangının etkisini artırarak yerleşim yerlerine ulaşması sonucu İzmir'de 16 ev tamamen yanarken, 87 ev tahliye edildi.

Ayrıca 44 iş yeri de boşaltıldı. Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.

YANGIN BİR APARTMANIN ÇATISINA SIÇRADI

Zübeyde Hanım mahallesinde de bir sitede bulunan 10 katlı apartmanın çatısına kıvılcımlar sıçradı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle birlikte yangın kısa sürede söndürüldü.

APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan apartman sakinlerinin ise tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen vatandaşlar da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Bölgedeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.