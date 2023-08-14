İzmir'de ormanlık alan çöplüğe dönünce vatandaş isyan etti: Benzin dökmekten farkı yok Bölge halkının şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa kaldığı ormanlık alanda çöp ve molozlar tepki çekti.

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İHA

Yaz gelince ormanlık alanlara rağbet arttı.

Piknik keyfini sürdürenler, arkalarında bıraktıkları çöplerle yeşil alanları adeta çöplüğe çevirdi.

Bu durum ise İzmirli vatandaşı rahatsız etti.

Orman yangınlarına davetiye

Bornova'da özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin yoğun şekilde ilgi gösterdiği bölge, sorumsuz tatilcilerin gelişi güzel attıkları çöp ve molozlardan nasibini aldı.

Ormana bırakılan çöpler ve atılan inşaat atıkları çevre kirliliği oluştururken, şişeler ve cam kırıkları ise adeta orman yangınlarına davetiye çıkartıyor.

Devriyelerin artırılması isteği

Muhtar Zeki Güler, yoğun geçen bir hafta sonunun ardından her pazartesi kendi özel aracına atlayıp ormanlık alanda devriye geziyor, gördüklerine ise isyan ediyor.

Orman yangınlarından dolayı valilik tarafından ormana girişlerin 30 Ekim'e kadar yasaklandığını, gözü gibi baktıkları ormana hangi kişilerin çöp ve moloz bıraktığını tespit edemediklerini ifade eden Güler, devriye sayılarının artırılmasını istedi.

"Nasıl böyle duyarsız ve vicdansız olabiliyorlar"

Güler, kendi imkanlarıyla bu çöpleri topladıklarını, çöp ve atıkların orman yangınına davetiye çıkarmasından korktuklarını söyledi.

Güler, "Bir orman alanına şişe ya da cam kırıkları bırakmak ormanın ortasına benzin dökmekten hiçbir farkı yok. Bu insanlar nasıl böyle duyarsız ve vicdansız olabiliyorlar, bu ormanlar çocuklarımızın emaneti geleceği ve milli servetimiz ormanlarımıza sahip çıkalım koruyalım.” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Orman Kanununda yapılan değişiklikle, ormana çöp ve moloz atmak artık orman suçları dahiline alındı.