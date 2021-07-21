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- İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı
İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı
Çıkış nedeni henüz belirlemeyen yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor.
- DHA
- 21.07.2021 - 14:50
İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde, ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Dumanları gören mahalleli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor.
Ekipler, yerleşim yerlerine uzak bir noktada olan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.