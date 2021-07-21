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    İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

    Çıkış nedeni henüz belirlemeyen yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor.
    • DHA
    • 21.07.2021 - 14:50
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    İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

    İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde, ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Dumanları gören mahalleli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

    YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

    Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor.

    Ekipler, yerleşim yerlerine uzak bir noktada olan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

    İzmir de ormanlık alanda yangın çıktı #1

    İzmir de ormanlık alanda yangın çıktı #2

    İzmir de ormanlık alanda yangın çıktı #3

    İzmir de ormanlık alanda yangın çıktı #4

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