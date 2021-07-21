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İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

Çıkış nedeni henüz belirlemeyen yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor.