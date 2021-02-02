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    İzmir'de otomobiliyle suya batan vatandaşın isyanı

    İzmir'deki su taşkınında aracı sularla dolan vatandaş, gördüğü zarar karşısında isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 14:02
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    İzmir'de otomobiliyle suya batan vatandaşın isyanı

    İzmir'i geceden itibaren etkisi altına alan sağanak yağışın bilançosu, gün ağarınca ortaya çıktı.

    Neredeyse şehrin tamamı, taşan dereler yüzünden sular altında kaldı.

    Ev ve iş yerlerini su basarken sokaklar adeta çamur deryasına döndü.

    İZMİRLİ İSYAN ETTİ

    Bu felakette evi ve araçları zarar gören vatandaşlar ise isyan etti.

    Aracıyla su birikintisine saplanan bir İzmirlinin isyanı da arkadaşının kamerasına yansıdı.

    "ALTYAPIYI YAPANIN DA BELEDİYENİN DE..."

    Geldiği güzergahta birçok aracın yolda kaldığını söyleyen İzmirli, içi suyla dolmuş aracını göstererek, "Araba yarıya kadar su. Ayaklarıma baksana. Arkaya bak. Araba yarıya kadar suyun içinde geldi. Şu rezilliğe bak. Bu altyapıyı yapanların, belediyenin Allah cezalarını versin." dedi.

    İzmir'de otomobiliyle suya batan vatandaşın isyanı VİDEO

    OKUYUCUNUN KAMERASINDAN

    Bu görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

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    İzmir de otomobiliyle suya batan vatandaşın isyanı #1

    İzmir de otomobiliyle suya batan vatandaşın isyanı #2

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