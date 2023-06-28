İzmir'de özel bir uçak araziye düştü: 2 yaralı Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait uçağın düşmesiyle uçaktaki iki kişinin hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi.

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İHA

İzmir'de korku dolu anlar yaşandı.

Özel bir şirkete ait uçak, Selçuk Efes Havalimanı’ndan saat 09.00 sıralarında havalandı.

Uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra motorunun güç kaybetmesi sonucu havalimanına geri dönmek isterken boş araziye düştü.

Müdahale edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, herhangi bir yangın durumuna karşı uçağa hızla müdahale ederek yakıt deposuna su basarken, uçağın aküsünü çıkardı.

Hastaneye kaldırıldılar

Kendi imkanları ile uçaktan çıkan hafif yaralı durumdaki pilot ve yanında bulunan arkadaşı Mete E., sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.