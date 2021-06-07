Bıçak darbeleriyle otomobilin ön ve arka lastiklerini patlatan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, park halinde duran otomobilin lasitklerini patlattı.

Elinde bıçakla aracın yanına gelen şahıs, ön lastiğe defalarca bıçak darbesi vurarak bölgeden uzaklaştı.

İKİNCİ KEZ GELDİ

Saldırgan bir süre sonra tekrar aracın yanına geldi. Çevreyi kontrol eden şahıs, bu kez ise aracın arka lastiğini hedef aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, olay sonrası hiçbir şey olmamış gibi kayıplara karıştı.

O anlar da çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'de park halindeki aracın lastiklerini bıçakla patlattı

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