Dolar
6.9873
0.7701%
Euro
8.2408
1.2943%
Altın
1957.84
-0.0285%
Borsa
1135.55
-1.4878%
G. Altın
440.444
0.8185%
Bitcoin
78370.18
2.7241%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    İzmir'de park yeri yüzünden kadına şiddet uyguladı

    İzmir’in Balçova ilçesinde otomobilin park eden bir kadına şiddet uygulayan şahıs, sosyal medyada büyük tepki çekti.
    • İHA
    • 29.07.2020 - 18:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de park yeri yüzünden kadına şiddet uyguladı

    İzmir'de öğle saatlerinde Ata Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İddiaya göre, alışveriş için caddeye gelen Zeliha Ç. isimli kadın, arabasını bir otobüs firmasının ofisinin önüne park etmek istedi.

    İddialara göre, ofisin önüne araç park edilmesini engellemek için sandalye koyan K.Ö., bu esnada dükkandan çıkarak kadın sürücü ile tartıştı.

    KADINA ŞİDDET ANLARI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

    Tartışmanın ardından esnafın kadına şiddet uyguladığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olayın ardından kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılan Zeliha Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

    İzmir'de park yeri yüzünden kadına şiddet uyguladı #1

    Görüş Bildir