Pasta ve Çikolata Festivali'nde ustaların ellerinden çıkan pastadan Atatürk heykeline İzmirliler hayran oldu.

Günümüzde pastacılık sektörü bir sanata dönüşerek çok gelişti.

Bu konuda; İzmir'de illk kez Tarihi Hava Gazı Fabrikası’nda Master Of Cake Pasta ve Çikolata Festivali düzenlendi.

Pasta ve çikolatalar, usta ellerin emekleriyle dev heykellere dönüştürüldü.

Festivalde en dikkat çekici eser ise Mustafa Kemal Atatürk'ün pastadan heykeli oldu.

Atatürk heykeline hayran kaldılar

Atatürk'ün pastadam heykelinin yapılmasına ilk kez rastlayan ziyaretçiler, pastaya yoğun ilgi gösterdi.

Bazı çocuklar pasta ve çikolatadan heykelleri oyuncak sandı, yetişkinler de eserlerin yenilebilir olduğunu anlamakta güçlük çekti.

En iyi pastanın sahibi ödüllendirilecek

Farklı konseptlerde yapılan pastalar, Türkiye geneli ve yurt dışından pastacıların katıldığı uluslararası pasta yarışması ile görücüye de çıktı. En iyi pastalara ise ödül verilecek.

İzmir'de pastadan Atatürk heykeli ViDEO