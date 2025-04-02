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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrısı yaptı.

Özel, ayrıca bugün için ülke genelinde bir tüketim boykotu düzenlenmesi çağrısında da bulundu.

BOYKOTTAN EN FAZLA ESNAF ETKİLENDİ

Yerli ve milli markalara boykot çağrısı yaparak Türkiye'nin ekonomisine zarar vermeye çalışan Özgür Özel, en fazla esnafı mağdur etti.

Öyle ki İzmir'de pazarcılar, boykot yüzünden tezgahlarını kaldırmak zorunda kaldı.

"BOYKOTUN ESERİ"

O anları kayda alan bir pazarcı, "İnsanların halini gelin görün. Pazarcılar tezgahlarını toplayıp gidiyorlar. Boykotun eseri." dedi.

Videoda kayda alınan pazarcıların bir hayli de üzgün olduğu görüldü.