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İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı kararı

İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı kararı

PKK/KCK terör örgütü adına sosyal medya üzerinden örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 şüpheliden, 17'si gözaltına alındı.