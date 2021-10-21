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    İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı kararı

    İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı kararı

    PKK/KCK terör örgütü adına sosyal medya üzerinden örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 şüpheliden, 17'si gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.10.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 09:52
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    İzmir'de, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 17 şüpheli ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, karar üzerine bu sabah il merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    17 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Operasyonda 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

    İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı kararı VİDEO

    ARALARINDA HDP'Lİ YÖNETİCİLER DE VAR

    Gözaltına alınan kişilerin arasında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu öğrenildi.

    Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

    İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı kararı #1

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