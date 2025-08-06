İzmir'de planlı su kesintileri başladı

Türkiye, son yılların en kurak yaz mevsimini yaşıyor..

Özellikle önemli turizm merkezlerinde su sıkıntısı baş gösteriyor.

İzmir'de yol ve çöp sorununa bir de su sorunu eklendi.

İzmir'in içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ederken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) planlı su kesintisine başladı.

İlk olarak Çeşme'de başlayan uygulama tüm şehre yayıldı.

SU KESİNTİSİ BAŞLADI

Buna göre, İzmir'de saat 23.00 itibariyle su kesintisi resmen başladı.

İZSU'dan yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlandı.

Uygulama, 21 Ağustos tarihine kadar 6 saat süreli şekilde devam edecek.

SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İzmir'de 11 ilçede 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak su kesintisi programı şöyle:

Bölge 1, İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir

Kesinti günleri ve saatleri: 06 Ağustos Çarşamba 23.00 - 07 Ağustos Perşembe 05.00, 11 Ağustos Pazartesi 23.00 - 12 Ağustos Salı 05.00, 16 Ağustos Cumartesi 23.00 - 17 Ağustos Pazar 05.00

Bölge 2, İlçeler: Karşıyaka, Çiğli

Kesinti günleri ve saatleri: 07 Ağustos Perşembe 23.00 - 08 Ağustos Cuma 05.00, 12 Ağustos Salı 23.00 - 13 Ağustos Çarşamba 05.00, 17 Ağustos Pazar 23.00 - 18 Ağustos Pazartesi 05.00

Bölge 3, İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka

Kesinti günleri ve saatleri: 08 Ağustos Cuma 23.00 - 09 Ağustos Cumartesi 05.00, 13 Ağustos Çarşamba 23.00 - 14 Ağustos Perşembe 05.00, 18 Ağustos Pazartesi 23.00 - 19 Ağustos Salı 05.00

Bölge 4, İlçeler: Bornova, Bayraklı

Kesinti günleri ve saatleri: 09 Ağustos Cumartesi 23.00 - 10 Ağustos Pazar 05.00, 14 Ağustos Perşembe 23.00 - 15 Ağustos Cuma 05.00, 19 Ağustos Salı 23.00 - 20 Ağustos Çarşamba 05.00

Bölge 5, İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar

Kesinti günleri ve saatleri: 10 Ağustos Pazar 23.00 - 11 Ağustos Pazartesi 05.00, 15 Ağustos Cuma 23.00 - 16 Ağustos Cumartesi 05.00, 20 Ağustos Çarşamba 23.00 - 21 Ağustos Perşembe 05.00.