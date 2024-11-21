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Haber Merkezi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Turabiye Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde polislerimize bir saldırı gerçekleştirildi.

Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislere, M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T. ve polis memuru İ.G. yaralandı.

3 POLİSİMİZ YARALANDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polislerin hastanede tedavisi sürerken saldırgan kısa sürede yakalandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve eski muhtar adayı olduğu öğrenilen M.S.Ç., çevredeki vatandaşlar tarafından sokak ortasında linç edilmeye çalışıldı.

DARBEDİLDİ

Şahsın yakalandığı an bazı vatandaşların M.S.Ç.'yi darbettiği görüldü.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.