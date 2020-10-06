İzmir'de polis ve doktorları darp eden şahıslar serbest kaldı

İzmir'de polis ve doktorları darp eden şahıslar serbest kaldı

Bornova ilçesinde iki doktor ve hastane polisini darp ettiği için gözaltına alınan hasta ve yakını, sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Travma Birimi'nde görevli doktor Ö.K., dün trafik kazası sonucu muayene için gelen ancak bekletildiğini ileri sürerek bağıran E.B. ile tartıştı.

E.B. ve yakını İ.H.Ç., kendilerini uyaran doktor O.T. ve Ö.K. ile olaya müdahale eden hastane polisi M.K.’yi darp etti.

İzmir'de doktorlar ve hastane polisine darp VİDEO

İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

E.B., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, İ.H.Ç. ise kaçtı. Ekipler, hastaneden kaçan şüpheliyi Ankara Caddesi'nde Ç.Ö. ile yakaladı.

Ç.Ö.’nün yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DOKTORLAR VE POLİS ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp raporu alan iki doktor ile hastane polisi, şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şüphelilerin cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.